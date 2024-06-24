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В Серове после удара током погиб электромонтёр
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Серовская городская прокуратура сообщила о начале проверки в связи с гибелью работника местного предприятия. По предварительным данным, электромонтёра ударило током во время замены электродвигателя в цехе по производству ферросплавов.
Трагедия произошла сегодня, 26 июня, в ночную смену, примерно в 04.45, в одном из цехов АО «Серовский ферросплавный завод», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сотрудники надзорного ведомства намерены дать оценку тому, как на заводе соблюдались требования законодательства об охране труда на предприятии. Также прокуратура намерена установить ответственного за соблюдение техники безопасности.
Трагедия произошла сегодня, 26 июня, в ночную смену, примерно в 04.45, в одном из цехов АО «Серовский ферросплавный завод», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сотрудники надзорного ведомства намерены дать оценку тому, как на заводе соблюдались требования законодательства об охране труда на предприятии. Также прокуратура намерена установить ответственного за соблюдение техники безопасности.
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