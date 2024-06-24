В Серове после удара током погиб электромонтёр

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Серовская городская прокуратура сообщила о начале проверки в связи с гибелью работника местного предприятия. По предварительным данным, электромонтёра ударило током во время замены электродвигателя в цехе по производству ферросплавов.Трагедия произошла сегодня, 26 июня, в ночную смену, примерно в 04.45, в одном из цехов АО «Серовский ферросплавный завод», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Сотрудники надзорного ведомства намерены дать оценку тому, как на заводе соблюдались требования законодательства об охране труда на предприятии. Также прокуратура намерена установить ответственного за соблюдение техники безопасности.