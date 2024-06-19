В екатеринбургском парке Маяковского 27 июня заработает летний кинотеатр





– рассказали организаторы. «Однако, отпуск не задаётся буквально с первых минут: Рома и Люба ругаются в самолёте и решают по приезде развестись. Неожиданно появляется красавец-турок Эмин, который начинает активно ухаживать за Любой. Настолько активно, что Рома обнаруживает Любу и Эмина в одной постели под утро. Главная сложность заключается в том, что Эмин мёртв. И теперь супругам предстоит избавиться от тела, придумать, как поступить со свидетелями и все-таки дать второй шанс их браку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уже завтра, 27 июня, в екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского состоится открытие летнего кинотеатра, где горожане смогут под открытым небом посмотреть оригинальные сериалы и фильмы онлайн-кинотеатра KION. Показы будут проводиться вплоть до 29 августа.Гостям предлагают посмотреть новый сериал из линейки KION Originals – «Убойный отпуск» с Александром Робаком, Анной Михалковой и Любовью Аксёновой, где главным героям – супругам Роме и Любе – их беременная дочь Настя дарит путёвку в пятизвёздочный турецкий отель на годовщину.Ещё одна новинка из той же линейки, которую советуют горожанам, – сериал «Она такая классная» со Львом Зулькарнаевым и Денисом Прытко в главных ролях. В этой истории троим друзьям и мальчику Лёне с расстройством аутистического спектра, которые по стечению обстоятельств вместе едут в Санкт-Петербург, неожиданно приходится повзрослеть. Молодые люди сталкиваются с первой любовью, первой ответственностью и первыми жестокими уроками жизни.Для того, чтобы посмотреть фильмы или сериалы под открытым небом, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия и иметь действующую подписку KION. Сообщается, что её можно будет оформить бесплатно на месяц на входе в Летний театр перед показом.Среди картин, которые планируют показать в ближайшее время: