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Следователи присоединились к расследованию смерти электромонтёра Серовского ферросплавного завода
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Серовской межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области присоединился к расследованию смерти электромонтёра местного ферросплавного завода и организовал процессуальную проверку.
Ранее сообщалось, что работник предприятия умер в ночную смену, когда проводил замену электродвигателя. Предварительно, его ударило током.
«Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе и непосредственные очевидцы случившегося, истребованы и анализируются характеризующие сведения и также документация, касающаяся соблюдения требований безопасности на данном промышленном объекте»,
– говорится в сообщении регионального СК.
Ранее сообщалось, что работник предприятия умер в ночную смену, когда проводил замену электродвигателя. Предварительно, его ударило током.
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