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Следователи присоединились к расследованию смерти электромонтёра Серовского ферросплавного завода

15.13 Среда, 26 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Серовской межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области присоединился к расследованию смерти электромонтёра местного ферросплавного завода и организовал процессуальную проверку.

«Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе и непосредственные очевидцы случившегося, истребованы и анализируются характеризующие сведения и также документация, касающаяся соблюдения требований безопасности на данном промышленном объекте»,

– говорится в сообщении регионального СК.


Ранее сообщалось, что работник предприятия умер в ночную смену, когда проводил замену электродвигателя. Предварительно, его ударило током.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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