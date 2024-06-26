Следователи присоединились к расследованию смерти электромонтёра Серовского ферросплавного завода

– говорится в сообщении регионального СК.

«Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе и непосредственные очевидцы случившегося, истребованы и анализируются характеризующие сведения и также документация, касающаяся соблюдения требований безопасности на данном промышленном объекте»,