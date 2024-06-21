Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Фурманова самокатчик сбил женщину с ребёнком
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне, 26 июня, около 16.30 в Екатеринбурге на улице Фруманова мужчина на электросамокате сбил женщину, выходившую вместе со своим ребёнком на тротуар с территории детского садика.
По факту случившегося организована проверка.
Напомним, что все три кикшеринговые компании, предоставляющие в уральской столице услуги по аренде электросамокатов, на прошлой неделе подписали соглашения об ограничениях по скорость. Однако ограничения действуют лишь на некоторых улицах.
«В результате ДТП женщина с травмами лица и ног доставлена в больницу, ребёнок не пострадал»,
– говорится в сообщении свердловского УГИБДД.
По факту случившегося организована проверка.
Напомним, что все три кикшеринговые компании, предоставляющие в уральской столице услуги по аренде электросамокатов, на прошлой неделе подписали соглашения об ограничениях по скорость. Однако ограничения действуют лишь на некоторых улицах.
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В Екатеринбурге все три кикшеринговые компании подписали соглашения об ограничениях для электросамокатов
21 июня 2024
21 июня 2024