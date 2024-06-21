В Екатеринбурге на Фурманова самокатчик сбил женщину с ребёнком





– говорится в сообщении свердловского УГИБДД. «В результате ДТП женщина с травмами лица и ног доставлена в больницу, ребёнок не пострадал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне, 26 июня, около 16.30 в Екатеринбурге на улице Фруманова мужчина на электросамокате сбил женщину, выходившую вместе со своим ребёнком на тротуар с территории детского садика.По факту случившегося организована проверка.Напомним, что все три кикшеринговые компании, предоставляющие в уральской столице услуги по аренде электросамокатов, на прошлой неделе подписали соглашения об ограничениях по скорость. Однако ограничения действуют лишь на некоторых улицах.