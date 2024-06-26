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Глава СК заинтересовался дракой возле элитного клубного дома «Тихвин» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета России заинтересовался произошедшим возле элитного клубного дома «Тихвин» на улице Сакко и Ванцетти, где живут известные уральские предприниматели и чиновники. Вчера там произошла драка.
Напомним, что вчера наши читатели стали свидетелями этой драки. По их словам, конфликт закончился перестрелкой.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку и доложить по обстоятельствам»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что вчера наши читатели стали свидетелями этой драки. По их словам, конфликт закончился перестрелкой.
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