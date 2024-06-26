В верхнепышминском посёлке Кедровое через месяц откроется новая баня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В посёлке Кедровое в верхнепышминском районе через месяц, 27 июля, должна открыться новая баня. Основные работы по её строительству уже завершены, осталось только провести в здание газ.Местные жители давно ждут её открытия, так как старая баня уже обветшала, периодически там происходят поломки котла, пишет депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов в своём телеграм-канале.Новая баня построена рядом со старой. Это современное здание с русской парной, где есть просторная помывочная, парилка с влажным паром и раздевалки со шкафчиками, закрывающимися на электронные замки. Также после открытия в холле можно будет приобрести или арендовать банные принадлежности, зарядить телефон или перекусить в кафе.Ожидается, что пропускная способность новой бани составит 24 человека в час. Также жителям посёлка обещают, что в бане сохранятся традиционные мужские и женские дни и социальные часы для льготных категорий населения, в том числе для маломобильных, для которых предусмотрен подъёмный механизм на входе, а также отдельные санузел, раздевалка, душевая и помывочная.