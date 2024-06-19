В Новоуральске прокуратура вернула детский садик в муниципальную собственность





– сообщают в пресс-службе прокуратуры. «Указанные действия органа местного самоуправления и муниципального предприятия привели к отчуждению муниципального имущества – здания детского сада общей стоимостью более 10 млн рублей – в частную собственность в обход предусмотренных законодательством о приватизации конкурентных процедур»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Новоуральске прокуратура Свердловской области через суд вернула муниципалитету здание детского сада, которое по неизвестным причинам оказалось в собственности частной организации.Детский садик, о котором идёт речь, был закреплен за МУП «Территория содействия бизнесу» в сентябре 2021 года и в дальнейшем передан в качестве вклада в уставный капитал частной организации.В связи с этим ведомство подало иск о признании сделки недействительной. Суд с этой позицией согласился и вернул садик городу.