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В Екатеринбурге возле элитного клубного дома «Тихвин» произошла драка со стрельбой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возле элитного клубного дома «Тихвин» на улице Сакко и Ванцетти, где живут известные уральские предприниматели и чиновники, произошла массовая драка, которая, по словам читателя «Вечерним ведомостей», закончилась стрельбой.
В пресс-группе городского УМВД «Вечерним ведомостям» сообщили, что информация о конфликте поставила в отдел полиции №5 в районе 14.30.
В пресс-группе городского УМВД «Вечерним ведомостям» сообщили, что информация о конфликте поставила в отдел полиции №5 в районе 14.30.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства инцидента устанавливаются»,
– сказали в полиции.
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