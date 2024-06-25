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Глава СК поручил разобраться в ситуации с восьмимесячным малышом с инвалидностью
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета России поручил свердловским следователям разобраться в ситуации семьи Охоткиных из Асбеста, в которой мальчик в первые дни свои жизни получил инвалидностью. Родители винят в этом врачей.
Беременность, со слов мамы малыша, протекала нормально. Однако в какой-то момент ребёнок лёг поперёк и стал переворачиваться. Женщину планово госпитализировали в Уральский институт охраны младенчества и материнства, где ей провели кесарево сечение, после которой ребёнка сразу забрали в реанимацию.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда», у малыша зафиксировали серьёзные патологии: асфиксию тяжелой степени, гидроцефалию головного мозга, кисты в голове, атрофию зрительного нерва, пневмонию. Родители уверены, что это произошло из-за того, что маму не сразу направили на операцию. В самой клинике, где проводились хирургические роды, заверяют, что операцию провели из-за осложнений, возникших во втором периоде родов, и что кесарево прошло без каких-либо проблем. Необходимую помощь новорождённому, как заверили представители больницы, тоже оказали.
В настоящее время, по данным издания, малыш находится в детском хосписе в Екатеринбурге. Родителям разрешают его навещать.
Беременность, со слов мамы малыша, протекала нормально. Однако в какой-то момент ребёнок лёг поперёк и стал переворачиваться. Женщину планово госпитализировали в Уральский институт охраны младенчества и материнства, где ей провели кесарево сечение, после которой ребёнка сразу забрали в реанимацию.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда», у малыша зафиксировали серьёзные патологии: асфиксию тяжелой степени, гидроцефалию головного мозга, кисты в голове, атрофию зрительного нерва, пневмонию. Родители уверены, что это произошло из-за того, что маму не сразу направили на операцию. В самой клинике, где проводились хирургические роды, заверяют, что операцию провели из-за осложнений, возникших во втором периоде родов, и что кесарево прошло без каких-либо проблем. Необходимую помощь новорождённому, как заверили представители больницы, тоже оказали.
В настоящее время, по данным издания, малыш находится в детском хосписе в Екатеринбурге. Родителям разрешают его навещать.
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