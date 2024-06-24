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Конституционный суд освободил екатеринбургских «Бивиса и Баттхеда» из-под гнёта авторских прав
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Вчера, 25 июня Конституционный суд РФ поставил точку в споре, который некогда сильно нашумел, но был почти позабыт даже в Екатеринбурге, поскольку очень уж долго тянулся. Речь идёт о том, можно ли публиковать фотографии расположенного в публичном месте памятника, не спрашивая при этом разрешения у обладателей прав на этот памятник и не отчисляя им авторские.
Данный спор разгорелся в 2018 году в связи с тем, что издательство «Фест Хэнд» в своём путеводителе по Екатеринбургу напечатало фото памятника «отцам-основателям» уральской столицы Татищеву и Де Генину. Автору памятника (который в народе метко прозвали «Бивисом и Баттхедом» за «высокий интеллект», читающийся в каменных лицах, и скованные позы) и ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства показалось уместным предъявить издательству за публикацию изображения «Бивиса и Баттхеда» без спросу. И потянулась череда судов…
Вчерашнее решение Конституционного суда рассудило противоречия между законом, защищающим права автора на своё произведение, и ситуацией, когда отчисление авторских требуют за изображение этого произведения.
Данный спор разгорелся в 2018 году в связи с тем, что издательство «Фест Хэнд» в своём путеводителе по Екатеринбургу напечатало фото памятника «отцам-основателям» уральской столицы Татищеву и Де Генину. Автору памятника (который в народе метко прозвали «Бивисом и Баттхедом» за «высокий интеллект», читающийся в каменных лицах, и скованные позы) и ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства показалось уместным предъявить издательству за публикацию изображения «Бивиса и Баттхеда» без спросу. И потянулась череда судов…
Вчерашнее решение Конституционного суда рассудило противоречия между законом, защищающим права автора на своё произведение, и ситуацией, когда отчисление авторских требуют за изображение этого произведения.
«Пункт 1 статьи 1276 ГК Российской Федерации не противоречит Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по его конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования при размещении в информационно-справочном материале о культурных, исторических и иных достопримечательностях территории (путеводителе) изображения произведения изобразительного искусства – скульптуры, которая расположена в открытом для свободного посещения месте на этой территории или видна из такого места, не требуется получения согласия автора или иного правообладателя скульптуры и выплаты ему вознаграждения, в том числе если соответствующий информационно-справочный материал распространяется в целях получения прибыли, а на данном изображении скульптура может рассматриваться как основной объект использования», — говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте Конституционного суда РФ.
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