Конституционный суд освободил екатеринбургских «Бивиса и Баттхеда» из-под гнёта авторских прав

«Пункт 1 статьи 1276 ГК Российской Федерации не противоречит Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по его конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования при размещении в информационно-справочном материале о культурных, исторических и иных достопримечательностях территории (путеводителе) изображения произведения изобразительного искусства – скульптуры, которая расположена в открытом для свободного посещения месте на этой территории или видна из такого места, не требуется получения согласия автора или иного правообладателя скульптуры и выплаты ему вознаграждения, в том числе если соответствующий информационно-справочный материал распространяется в целях получения прибыли, а на данном изображении скульптура может рассматриваться как основной объект использования», — говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте Конституционного суда РФ.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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