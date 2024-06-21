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Обвиняемому в убийстве матери сожительницы в Ачитском районе вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 26 июня 2024 года, в Свердловском областном суде вынесли приговор обвиняемому в убийстве матери сожительницы, с которыми мужчина проживал в посёлке Уфимский Ачитского городского округа.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 3 сентября 2023 года. В тот день обвиняемый вместе со своей сожительницей распивал спиртное, что, как это нередко бывает, закончилось конфликтом. После этого он жестоко расправился с матерью своей обидчицы, задушив её пищевой плёнкой. В этом ему помогал ещё один человек, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Известно, что соучастник преступления страдает психическим расстройством, которое не даёт ему осознавать фактическую опасность своих действий.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, что государственный обвинитель запрашивал 15 лет лишения свободы.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 3 сентября 2023 года. В тот день обвиняемый вместе со своей сожительницей распивал спиртное, что, как это нередко бывает, закончилось конфликтом. После этого он жестоко расправился с матерью своей обидчицы, задушив её пищевой плёнкой. В этом ему помогал ещё один человек, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Известно, что соучастник преступления страдает психическим расстройством, которое не даёт ему осознавать фактическую опасность своих действий.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, что государственный обвинитель запрашивал 15 лет лишения свободы.
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