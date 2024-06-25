Екатеринбуржца-лудомана будут судить за невозвращенные незнакомкам долги

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге будут судить молодого человека, 2005 года рождения, который подходил на улице к девушкам и, представляясь курьером, просил у них в долг якобы на «закрытие смены». В противном случае, по легенде парня, ему грозили серьёзные проблемы на работе.Чтобы заслужить доверие незнакомок, он представлялся настоящим именем, показывал свой паспорт и диктовал настоящий номер своего сотового. И некоторые девушки на самом деле давали ему в долг крупные суммы, искренне желая помощь «попавшему в беду курьеру». Однако деньги, которые получал парень, шли не на решение рабочих проблем, а на азартные игры и другие личные прихоти. Взятые в долг средства он не возвращал и, вероятно, не собирался.Так, 12, 20, 31 мая и 4 июня, молодой лудоман получил от четырёх ранее незнакомых ему девушек различные суммы в 7, 5, 24 и 3 тысяч рублей соответственно. При этом, как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, девушки переводили ему деньги прямо на личный счёт в интернет-казино, где парень их потом «прожигал».В итоге парню было предъявлено обвинение в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Вину по всем эпизодам он признал в полном объёме. Уголовное дело молодого человека уже передали в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сказали в прокуратуре.