Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржца-лудомана будут судить за невозвращенные незнакомкам долги
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить молодого человека, 2005 года рождения, который подходил на улице к девушкам и, представляясь курьером, просил у них в долг якобы на «закрытие смены». В противном случае, по легенде парня, ему грозили серьёзные проблемы на работе.
Чтобы заслужить доверие незнакомок, он представлялся настоящим именем, показывал свой паспорт и диктовал настоящий номер своего сотового. И некоторые девушки на самом деле давали ему в долг крупные суммы, искренне желая помощь «попавшему в беду курьеру». Однако деньги, которые получал парень, шли не на решение рабочих проблем, а на азартные игры и другие личные прихоти. Взятые в долг средства он не возвращал и, вероятно, не собирался.
Так, 12, 20, 31 мая и 4 июня, молодой лудоман получил от четырёх ранее незнакомых ему девушек различные суммы в 7, 5, 24 и 3 тысяч рублей соответственно. При этом, как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, девушки переводили ему деньги прямо на личный счёт в интернет-казино, где парень их потом «прожигал».
В итоге парню было предъявлено обвинение в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Вину по всем эпизодам он признал в полном объёме. Уголовное дело молодого человека уже передали в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сказали в прокуратуре.
Чтобы заслужить доверие незнакомок, он представлялся настоящим именем, показывал свой паспорт и диктовал настоящий номер своего сотового. И некоторые девушки на самом деле давали ему в долг крупные суммы, искренне желая помощь «попавшему в беду курьеру». Однако деньги, которые получал парень, шли не на решение рабочих проблем, а на азартные игры и другие личные прихоти. Взятые в долг средства он не возвращал и, вероятно, не собирался.
Так, 12, 20, 31 мая и 4 июня, молодой лудоман получил от четырёх ранее незнакомых ему девушек различные суммы в 7, 5, 24 и 3 тысяч рублей соответственно. При этом, как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, девушки переводили ему деньги прямо на личный счёт в интернет-казино, где парень их потом «прожигал».
В итоге парню было предъявлено обвинение в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Вину по всем эпизодам он признал в полном объёме. Уголовное дело молодого человека уже передали в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сказали в прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Алапаевская прокуратура взыскала с «Авиалесоохраны» 700 тысяч в пользу работника за переломом позвоночника
19 июня 2024
19 июня 2024