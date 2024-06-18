В Ирбите рубят вековые лиственницы

В популярных ирбитских пабликах сегодня — недоумение, гнев, возмущение, вызванные порубкой в гимназическом саду. «Сколько себя помним, это просто самые крупные и самые шикарные в жизни лиственницы, которые видели. Неужели их просто срубят? Они ведь там растут уже 100 лет, просто огромнейшие шикарные деревья... Были», — пишут местные жители в ВК-группе «Инцидент Ирбит/ЧП». «Если мы все так ратуем за город-музей, то Первая школа уже в мою школьную бытность была музеем образования в Свердловской области! Эти лиственницы, наверное, ещё сам Константин Александрович Белавин садил, первый директор и основатель Мужской Гимназии в Ирбите с 1907 по 1926год!», — сетует подписчик ВК-группы «Подслушано Шоу/Ирбит».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Когда стало известно, что старенькую ирбитскую школу №1 будут ремонтировать, жители города новости этой обрадовались. Сегодня радость сменилась горем — возле затянутого лесами здания начали кромсать старинные деревья.Лиственницы растут в гимназическом саду, примыкающему к учебному заведению. Знатоки истории города утверждают, что посажены эти красивые деревья аж в конце 19-го века. Ну, как минимум, в начале века 20-го. И, казалось бы, жить им ещё сто лет… Ан нет! Видимо, помешали ремонтным работам.Среди комментаторов попадаются оптимисты, которые заверяют, что лиственницы возле школы не срубят, а только кронируют. Вот только для кронирования конец июня — время совершенно неподходящее. А многие знатоки уверяют, что взрослые лиственницы после кронирования чаще всего погибают.