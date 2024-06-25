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В Пермском крае за долги по зарплате арестован спецтранспорт
Из-за долгов муниципальная организация рискует лишиться транспортных средств. Коммунальное предприятие 8 месяцев не платило заработную плату своим работникам.
В отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило 5 исполнительных документов в отношении муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Комфорт» на общую сумму свыше 835 тысяч рублей.
Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительных производств и предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за злостное неисполнение решения суда, однако в срок для добровольного исполнения со своими работниками не рассчиталось.
В ходе проверки материального положения юридического лица были установлены открытые на его имя расчетные счета в банках. Судебный пристав обратил взыскание на находящиеся на них денежные средства. Также по данным ГИБДД в собственности у предприятия находятся автомобиль УАЗ и вакуумная машина. В результате проведенных исполнительных действий транспортные средства были подвергнуты аресту.
В дальнейшем, если руководство не предпримет никаких мер, погашение задолженности будет осуществляться через принудительную реализацию арестованного имущества.
В отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило 5 исполнительных документов в отношении муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Комфорт» на общую сумму свыше 835 тысяч рублей.
Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительных производств и предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за злостное неисполнение решения суда, однако в срок для добровольного исполнения со своими работниками не рассчиталось.
В ходе проверки материального положения юридического лица были установлены открытые на его имя расчетные счета в банках. Судебный пристав обратил взыскание на находящиеся на них денежные средства. Также по данным ГИБДД в собственности у предприятия находятся автомобиль УАЗ и вакуумная машина. В результате проведенных исполнительных действий транспортные средства были подвергнуты аресту.
В дальнейшем, если руководство не предпримет никаких мер, погашение задолженности будет осуществляться через принудительную реализацию арестованного имущества.
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