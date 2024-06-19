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Смертельной аварией закончился обгон на Сервоском тракте

15.29 Среда, 26 июня 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, в 01.40 на 183-м километре Серовского тракта («Екатеринбург – Серов»), произошла смертельная авария. В свердловском управлении ГИБДД причиной ДТП называют небезопасный обгон.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена», мужчина 1961 года рождения, при обгоне не убедился в том, что выезд на встречную сторону будет безопасным, и столкнулся с грузовиком-холодильником под управлением водителя 1981 года рождения. В результате водитель легковушку скончался на вместе происшествия ещё до того, как бригада скорой успела подъехать. Водитель грузовика не пострадал.

Известно, что «Фольксвагеном» управлял житель ХМАО. Ранее трижды привлекался по административным статьям за превышение скорости.

Водителем грузовика был екатеринбуржец, восемь раз нарушавший правила дорожного движения – три за то, что ездил не пристёгнутым, четыре за отсутствие регистрации у машины и один за то, что транспорт был неисправен. Этот раз для него не стал исключением: в отношении него был составлен административный материал по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ (отсутствие документа о техосмотре).

По факту аварии проводится расследование.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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