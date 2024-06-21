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Платформа обратной связи – удобный сервис для оперативного решения вопросов

15.54 Среда, 26 июня 2024
В Управление Росреестра по Пермскому краю обратилась жительница Южно-Сахалинска с таким вопросом: «Я переехала жить на остров Сахалин, но имею в собственности объекты недвижимости в Пермском крае. В настоящий момент есть вопросы по объектам, которые необходимо решить в короткие сроки. Каким образом я могу обратиться в Росреестр в электронном виде и получить необходимые разъяснения?»

«Для обращения в Управление Росреестра в электронном виде мы рекомендуем использовать Платформу обратной связи (ПОС) на портале Госуслуг или через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», - отмечает заместитель руководителя Наталья Носкова. - Заявителю необходимо войти со своей учетной записью в личный кабинет на портале Госуслуг и заполнить предлагаемую форму».

Плюсы системы: граждане могут решать свои вопросы удаленно и быстро. Ответ приходит в личный кабинет, а также на электронную почту.

С 2024 года на ПОС имеется возможность направить официальное обращение в органы власти, которые рассматриваются в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Ответ на обращение будет удостоверен усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица.

ПОС позволяет заявителю оценить ответ при его получении в личном кабинете на портале Госуслуги, а также оставить комментарий к своей оценке. Для Управления важно получение обратной связи от граждан. Это позволяет совершенствовать работу Управления в данном направлении и оперативно связываться с заявителями при наличии оставшихся вопросов.

Также ПОС позволяет участвовать в опросах, голосовать за важные социальные проекты, высказывать позицию по проектам нормативных актов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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