Новости дня
14:17 | 22.08.2020
Еще две женщины вышли на одиночный пикет в Екатеринбурге
На одиночный пикет вышла жительница уральской столицы Екатерина Сурсякова. На плакате у женщины задан вопрос «Что мы оставим после себя: Байкал, леса Сибири, Куштау, Черемза, Новоуральск?».
«Я вышла в поддержку людей, которые борются за защиту окружающей среды. Леса Сибири массово вырубаются, нарушая тем самым экологию; новые [деревья] не садятся. Все это придет в упадок когда-нибудь, останемся мы без лесов, не мы уже, а наши дети. В Новоуральск везут урановые хвосты с Европы. Меня этот вопрос тоже напрягает – Новоуральск близко к Екатеринбургу. Ну, Куштау вроде как отбили, молодцы ребята», – рассказала Екатерина корреспонденту veved.ru.
Полиция продолжает наблюдать со стороны. Задержаний нет.
Напомним, горе Куштау присвоят статус особо охраняемой территории.
Также с плакатом стоит и еще одна жительница Екатеринбурга. В ее руках плакат «Изменить решения мэра, обл.суда и ЕГД о содержании зеленого хозяйства с 2009 по 2018 гг. Спасти гор.экологию в Екатеринбурге. Национализация предприятий, отравляющих окружающую среду» (синтаксис и пунктуация сохранены – прим.ред.).
«Что детям останется? Все разрушают, из всей планеты деньги выкачивают, из нашей территории. Сами потом уедут, а нам здесь в пустыне отравленной жить», – поделилась екатеринбурженка.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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