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Строительство ФОКа в посёлке Исеть приближается к завершению
Фото из видео: Алексей Свалов
В посёлке Исеть в городском округе Верхней Пышмы приближается к завершению строительство физкультурно-оздоровительный комплекса (ФОКа). Каркас здания уже смонтирован, сейчас подрядчик устанавливает кровлю, делает отделку и проводит инженерные сети.
Новый ФОК представляет собой двухэтажное здание, в котором будут один универсальный спортивный зал и залы для занятий аэробикой и силовыми видами спорта. Также в комплексе предусмотрены помещения для раздевалок, душевых и хранилища спортинвентаря, которые обещают оборудовать. Для маломобильных граждан учли отдельные раздевалки, туалетные комнаты и лифт.
Пространство вокруг ФОКа тоже обещают облагородить. Благоустройство будет включать в себя подъездов, стоянку, круговое освещение и озеленение, рассказал депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов в своём телеграм-канале, приезжавший проверять объект вместе с председателем Думы Верхней Пышмы Иваном Зерновым.
Закончить строительство планируется в октябре 2024 года.
Новый ФОК представляет собой двухэтажное здание, в котором будут один универсальный спортивный зал и залы для занятий аэробикой и силовыми видами спорта. Также в комплексе предусмотрены помещения для раздевалок, душевых и хранилища спортинвентаря, которые обещают оборудовать. Для маломобильных граждан учли отдельные раздевалки, туалетные комнаты и лифт.
Пространство вокруг ФОКа тоже обещают облагородить. Благоустройство будет включать в себя подъездов, стоянку, круговое освещение и озеленение, рассказал депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов в своём телеграм-канале, приезжавший проверять объект вместе с председателем Думы Верхней Пышмы Иваном Зерновым.
Закончить строительство планируется в октябре 2024 года.
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