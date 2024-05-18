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В СК и полиции опровергли смерть подозреваемого в убийстве девушки на Уралмаше
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ появилась информация о том, что бывший муж убитой на Уралмаше девушки, подозреваемый в преступлении, наложил на себя руки в СИЗО. Однако в полиции и СК эти данные опровергли.
Также слухи официально опровергли в СК.
Напомним, что убийство произошло вчера, 18 мая, напротив отделения «Сбербанка», где работала девушка. Бывший муж пришёл к ней в этот день выяснять отношения.
«Гражданин, о котором идет речь, содержится в камере не один. В настоящее время фигурант громкого дела спит. После того, как его окликнули, он поднял руку – что живой и продолжил спать»,
– сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Также слухи официально опровергли в СК.
Напомним, что убийство произошло вчера, 18 мая, напротив отделения «Сбербанка», где работала девушка. Бывший муж пришёл к ней в этот день выяснять отношения.
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На Уралмаше убили девушку
18 мая 2024
18 мая 2024