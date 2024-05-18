В СК и полиции опровергли смерть подозреваемого в убийстве девушки на Уралмаше

сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Гражданин, о котором идет речь, содержится в камере не один. В настоящее время фигурант громкого дела спит. После того, как его окликнули, он поднял руку – что живой и продолжил спать»,