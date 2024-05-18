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В СК и полиции опровергли смерть подозреваемого в убийстве девушки на Уралмаше

15.03 Воскресенье, 19 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ появилась информация о том, что бывший муж убитой на Уралмаше девушки, подозреваемый в преступлении, наложил на себя руки в СИЗО. Однако в полиции и СК эти данные опровергли.

«Гражданин, о котором идет речь, содержится в камере не один. В настоящее время фигурант громкого дела спит. После того, как его окликнули, он поднял руку – что живой и продолжил спать»,

сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.


Также слухи официально опровергли в СК.

Напомним, что убийство произошло вчера, 18 мая, напротив отделения «Сбербанка», где работала девушка. Бывший муж пришёл к ней в этот день выяснять отношения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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15:03 В СК и полиции опровергли смерть подозреваемого в убийстве девушки на Уралмаше
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11:58 В деле о гибели шестилетнего Далера появился ещё один фигурант
10:58 Глава СК поручил доложить ему об убийстве девушки на Уралмаше
19:42 Убитую на Уралмаше сотрудницу «Сбербанка» зарезал бывший муж
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15:43 Начальник екатеринбургской полиции оставил свой пост
14:50 Первоуральца, пропавшего 2,5 месяца назад, нашли мёртвым
13:48 На Уралмаше убили девушку
13:26 В Нижнем Тагиле ищут родственников пожилого мужчины
12:00 В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной дважды сбили собаку
11:26 Двух человек спасли пожарные из горящей трёхэтажки в Екатеринбурге
21:00 Несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП в Каменске-Уральском
20:27 Раритетную книгу будут продавать в Екатеринбурге в выходные
19:50 «Пятящийся» грузовик отправил пожилую екатеринбурженку в больницу
19:21 Петицию за отставку мэра Екатеринбурга Орлова запустила его однофамилица
18:42 Детскую гимназию на Уралмаше «заминировали»
17:52 Синоптики предупреждают о заморозках в выходные в Свердловской области
17:16 Белоярская АЭС планирует строительство пятого энергоблока
17:02 Работы по реконструкции Летнего парка «Уралмаш» обещают начать 1 июня
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