Свердловские дорожники предупреждают о дорожных работах на Курганском тракте





– говорится в сообщении. «Призываем водителей планировать маршруты заранее, во время движения на данном участке быть предельно бдительными и соблюдать требования временных дорожных знаков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский «Уралуправтодор» выпустил предупреждение для автомобилистов о дорожных работах на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган», в связи с чем там будет введено реверсивное движение.Работы будут проводиться завтра, 21 мая, с 08.00 до 18.00 на 55-м километре Курганского тракта, вблизи деревни Марамзина Белоярского района.