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Свердловские дорожники предупреждают о дорожных работах на Курганском тракте
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский «Уралуправтодор» выпустил предупреждение для автомобилистов о дорожных работах на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган», в связи с чем там будет введено реверсивное движение.
Работы будут проводиться завтра, 21 мая, с 08.00 до 18.00 на 55-м километре Курганского тракта, вблизи деревни Марамзина Белоярского района.
Работы будут проводиться завтра, 21 мая, с 08.00 до 18.00 на 55-м километре Курганского тракта, вблизи деревни Марамзина Белоярского района.
«Призываем водителей планировать маршруты заранее, во время движения на данном участке быть предельно бдительными и соблюдать требования временных дорожных знаков»,
– говорится в сообщении.
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