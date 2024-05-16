Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Молодой человек, которому горе-пикапер Дмитрий Гребёнкин залил перцовкой глаза, примирился с ним. Уголовное преследование по этому эпизоду в отношении Гребёнкина могут прекратить.Адвокат Гребёнкина Екатерина Кувалдина рассказала «Вечерним ведомостям», что потерпевший (молодого человека зовут Айнур) принял извинения и выразил желание написать заявление о примирении с нападавшим, в котором попросил прекратить уголовное преследование. Айнур также отказался от предложенной в качестве компенсации морального вреда суммы, пояснив, что из личных убеждений не может принять деньги – ему достаточно извинений, которые он считает важнее. Парень пожелал, чтобы денежные средства, которые Гребёнкин готов был дать ему, были направлены на благотворительность.В ходе очной ставки Дмитрий и Айнур пожали друг другу руки в подтверждении истинности своих намерений. После чего Дмитрий Гребёнкин сделал перевод в один из благотворительных фондов, расположенных в родном городе Айнура.