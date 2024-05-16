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До конца лета закроют улицу Онежскую в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Онежской в Екатеринбурге. Там будут реконструировать участок теплой сети для строящегося дома на Шатурской, 4. Об этом сообщили в мэрии.
Перекрытие будет организовано от дома № 171 на улице Белинского до улицы Шатурской, с 17 июня по 31 августа.
Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Белинского – Саввы Белых – Шатурской. На маршруты общественного транспорта работы не повлияют.
Перекрытие будет организовано от дома № 171 на улице Белинского до улицы Шатурской, с 17 июня по 31 августа.
Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Белинского – Саввы Белых – Шатурской. На маршруты общественного транспорта работы не повлияют.
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