До конца лета закроют улицу Онежскую в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Онежской в Екатеринбурге. Там будут реконструировать участок теплой сети для строящегося дома на Шатурской, 4. Об этом сообщили в мэрии.Перекрытие будет организовано от дома № 171 на улице Белинского до улицы Шатурской, с 17 июня по 31 августа.Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Белинского – Саввы Белых – Шатурской. На маршруты общественного транспорта работы не повлияют.