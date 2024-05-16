Две несовершеннолетние девушки пострадали в ДТП на Серовском тракте

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные в позднее время на 148-м километре Серовского тракта вблизи Нижнего Тагила, где проводились дорожные работы, произошла авария, в результате которой пострадали две несовершеннолетние девушки, которые ехали со своим другом.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 19-летний водитель Lada Vesta в силу своей неопытности с небезопасной скорости, которую он выбрал для поездки, он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, установленное в зоне проведения работ. В результате его 16-летние подруги получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.Полицейские, они были студентками одного из свердловских колледжей. Парень вёз их к себе домой отдохнуть в выходные дни. Стаж вождения молодого человека составлял всего три месяца. При этом за это время он уже успел привлечься к административной ответственности за нарушение ПДД один раз.В разговоре с автоинспекторами, парень пояснил, что ехал по этому маршруту впервые, поэтому пользовался навигатором, который показывал этот маршрут. Со слов молодого водителя, проехав через Нижний Тагил он вернулся на трассу. Пластмассовые ограждения на дороге он видел, но из-за того, что один из блоков был убран, он подумал, что там можно проехать, но ошибся – впереди были бетонные блоки, которые он поздно увидел.