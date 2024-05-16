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Две несовершеннолетние девушки пострадали в ДТП на Серовском тракте

10.46 Понедельник, 20 мая 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшие выходные в позднее время на 148-м километре Серовского тракта вблизи Нижнего Тагила, где проводились дорожные работы, произошла авария, в результате которой пострадали две несовершеннолетние девушки, которые ехали со своим другом.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 19-летний водитель Lada Vesta в силу своей неопытности с небезопасной скорости, которую он выбрал для поездки, он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, установленное в зоне проведения работ. В результате его 16-летние подруги получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

Полицейские, они были студентками одного из свердловских колледжей. Парень вёз их к себе домой отдохнуть в выходные дни. Стаж вождения молодого человека составлял всего три месяца. При этом за это время он уже успел привлечься к административной ответственности за нарушение ПДД один раз.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


В разговоре с автоинспекторами, парень пояснил, что ехал по этому маршруту впервые, поэтому пользовался навигатором, который показывал этот маршрут. Со слов молодого водителя, проехав через Нижний Тагил он вернулся на трассу. Пластмассовые ограждения на дороге он видел, но из-за того, что один из блоков был убран, он подумал, что там можно проехать, но ошибся – впереди были бетонные блоки, которые он поздно увидел.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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12:38 Строительство ФОКа в посёлке Исеть приближается к завершению
12:00 СМИ сообщают о смерти спортсмена во время забега в Екатеринбурге
11:41 Свердловские дорожники предупреждают о дорожных работах на Курганском тракте
11:12 Жители Тавдинского района пожаловались на дым со стороны старого завода
10:46 Две несовершеннолетние девушки пострадали в ДТП на Серовском тракте
09:53 Синоптики обещают потепление в Свердловской области
09:00 Пострадавшие в аварии с детским автобусом в Невьянском районе не согласны со смягчением меры пресечения перевозчику
17:43 В Екатеринбурге водитель скорой уснул за рулём и протаранил фуру
16:40 Школьники из Среднеуральска в Ночь музеев посетили музей «ХХ век АВТО»
16:00 Транспортная прокуратура начала проверку после травмирования техника в «Кольцово»
16:00 Уральское дерби двух борющихся за выживание в РПЛ команд завершилось результативной ничьей
15:03 В СК и полиции опровергли смерть подозреваемого в убийстве девушки на Уралмаше
14:09 Самолёт «Уральских авиалиний» сбил техника в аэропорту «Кольцово»
13:32 В Екатеринбурге в 77-м автобусе у пассажира случился приступ эпилепсии
12:48 В Екатеринбурге вновь осквернили памятник «дятловца» Золотарёва
11:58 В деле о гибели шестилетнего Далера появился ещё один фигурант
10:58 Глава СК поручил доложить ему об убийстве девушки на Уралмаше
19:42 Убитую на Уралмаше сотрудницу «Сбербанка» зарезал бывший муж
16:00 «Мотив» предупредил свердловчан о звонках от мошенников
15:43 Начальник екатеринбургской полиции оставил свой пост
14:50 Первоуральца, пропавшего 2,5 месяца назад, нашли мёртвым
13:48 На Уралмаше убили девушку
13:26 В Нижнем Тагиле ищут родственников пожилого мужчины
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