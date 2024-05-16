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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за бездоговорного потребления электричества на 1,3 миллиона
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по материалам прокуратуры Верх-Исетского района возбудили уголовное дело из-за связи с бездоговорным потреблением электроэнергии, в результате которого ущерб АО «ЕЭСК» составил 1,3 миллиона рублей.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в марте 2022 года компания обнаружила самовольное подключение деятельности провода, через которое питалось электричеством нежилое помещение. Договори прим этом на электроснабжение объекта отсутствовал.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в марте 2022 года компания обнаружила самовольное подключение деятельности провода, через которое питалось электричеством нежилое помещение. Договори прим этом на электроснабжение объекта отсутствовал.
«По итогам проверки прокуратура направила материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана, совершенная в особо крупном размере)»,
– сообщили в надзорном ведомстве.
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