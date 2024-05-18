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В Екатеринбурге в 77-м автобусе у пассажира случился приступ эпилепсии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Ферганской в автобусе 77-го маршрута у пассажира случился приступ эпилепсии. Ему вызвали скорую.
Как рассказала очевидица в телеграм-канале «Екатеринбург ЧП», где опубликовали видео, в машине скорой медицинской помощи у мужчины вновь начались судороги и изо рта пошла кровь. В итоге его увезли. Однако девушку, ставшую очевидцем, возмутило то, что у кондуктора не было аптечки, а водитель, когда пассажиру стало плохо, ушёл покурить.
О судьбе мужчины, которого увезли в судорогах, на данный момент ничего неизвестно.
Как рассказала очевидица в телеграм-канале «Екатеринбург ЧП», где опубликовали видео, в машине скорой медицинской помощи у мужчины вновь начались судороги и изо рта пошла кровь. В итоге его увезли. Однако девушку, ставшую очевидцем, возмутило то, что у кондуктора не было аптечки, а водитель, когда пассажиру стало плохо, ушёл покурить.
О судьбе мужчины, которого увезли в судорогах, на данный момент ничего неизвестно.
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