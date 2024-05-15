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На две недели отключают воду в трёх районах Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на две недели отключат воду в трёх районах. Это необходимо для ремонта оборудования на Ново-Свердловской ТЭЦ.
Горячего водоснабжения не будет с 20 мая по 2 июня у жителей Кировского, Ленинского и Октябрьского районов. Также ремонтные работы коснулись Берёзовского, где также эти две недели не будет горячей воды.
Горячего водоснабжения не будет с 20 мая по 2 июня у жителей Кировского, Ленинского и Октябрьского районов. Также ремонтные работы коснулись Берёзовского, где также эти две недели не будет горячей воды.
«Ремонт оборудования теплоисточников – необходимое мероприятие программы подготовки города к зиме. Их цель – обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение и ГВС потребителей в отопительном сезоне»,
– объяснили в «Т Плюс».
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