На две недели отключают воду в трёх районах Екатеринбурге





– объяснили в «Т Плюс». «Ремонт оборудования теплоисточников – необходимое мероприятие программы подготовки города к зиме. Их цель – обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение и ГВС потребителей в отопительном сезоне»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на две недели отключат воду в трёх районах. Это необходимо для ремонта оборудования на Ново-Свердловской ТЭЦ.Горячего водоснабжения не будет с 20 мая по 2 июня у жителей Кировского, Ленинского и Октябрьского районов. Также ремонтные работы коснулись Берёзовского, где также эти две недели не будет горячей воды.