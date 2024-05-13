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В екатеринбургских лесах волонтёры высадили 2500 лиственниц

16.02 Понедельник, 20 мая 2024
Фото предоставлено организаторами акции
На прошлой неделе в пятницу, 17 мая, в Октябрьском районе Екатеринбурга состоялась масштабная лесовосстановительная акция. Около сотни волонтёров высадили 2500 лиственниц на двух гектарах городского леса.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы акции, саженцы лиственниц покупались за счёт горожан, которые участвовали в акции «Добрый кофе», покупая напитки в местных заведениях «Вкусно и точка». Она проходила с начала октября 2023 года по апрель 2024 года. Каждые 10 рублей, вырученных с продажи Латте или Каппучино объёмом 0,4, перечислялись на покупку саженцев, которые более сотни сотрудников точек быстрого питания потом вместе высадили.

Разве волонтёры заведения участвовали во Всероссийской акции «Сохраним лес», которая проходила 10 октября 2023 года. Тогда добровольцы высадили 1,5 тысячи сибирских елей в Кировском районе Екатеринбурга.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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12:00 СМИ сообщают о смерти спортсмена во время забега в Екатеринбурге
11:41 Свердловские дорожники предупреждают о дорожных работах на Курганском тракте
11:12 Жители Тавдинского района пожаловались на дым со стороны старого завода
10:46 Две несовершеннолетние девушки пострадали в ДТП на Серовском тракте
09:53 Синоптики обещают потепление в Свердловской области
09:00 Пострадавшие в аварии с детским автобусом в Невьянском районе не согласны со смягчением меры пресечения перевозчику
17:43 В Екатеринбурге водитель скорой уснул за рулём и протаранил фуру
16:40 Школьники из Среднеуральска в Ночь музеев посетили музей «ХХ век АВТО»
16:00 Транспортная прокуратура начала проверку после травмирования техника в «Кольцово»
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