В екатеринбургских лесах волонтёры высадили 2500 лиственниц

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На прошлой неделе в пятницу, 17 мая, в Октябрьском районе Екатеринбурга состоялась масштабная лесовосстановительная акция. Около сотни волонтёров высадили 2500 лиственниц на двух гектарах городского леса.Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы акции, саженцы лиственниц покупались за счёт горожан, которые участвовали в акции «Добрый кофе», покупая напитки в местных заведениях «Вкусно и точка». Она проходила с начала октября 2023 года по апрель 2024 года. Каждые 10 рублей, вырученных с продажи Латте или Каппучино объёмом 0,4, перечислялись на покупку саженцев, которые более сотни сотрудников точек быстрого питания потом вместе высадили.Разве волонтёры заведения участвовали во Всероссийской акции «Сохраним лес», которая проходила 10 октября 2023 года. Тогда добровольцы высадили 1,5 тысячи сибирских елей в Кировском районе Екатеринбурга.