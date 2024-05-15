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Синоптики обещают потепление в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков «Уральского гидрометцентра», на этой неделе в Свердловской области будет теплее. Сегодня ожидается +22°C, во вторник –+24°C. Однако в среду – до +15°C.
Сегодня, 20 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +17…+22°C. Ветер 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +19…+21°C. Ветер 1-6 м/сек.
Во вторник, 21 мая, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°C, днём +19…+24°C, на севере до +14°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +22…+24°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 4-9 м/сек.
В среду, 22 мая, в области облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ночью +3…+8°C, на севере до 0°C. Днём +10…+15°C, на севере до +5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, днём +12…+14°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 20 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +17…+22°C. Ветер 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +19…+21°C. Ветер 1-6 м/сек.
Во вторник, 21 мая, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°C, днём +19…+24°C, на севере до +14°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +22…+24°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 4-9 м/сек.
В среду, 22 мая, в области облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ночью +3…+8°C, на севере до 0°C. Днём +10…+15°C, на севере до +5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, днём +12…+14°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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