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Жители Тавдинского района пожаловались на дым со стороны старого завода
Фото: Вечерние ведомости
Жители села Индра в Тавдинском районе Свердловской области жалуются на дым, который идёт со стороны территории старого завода. Местные жители уверены, что там ежедневно жгут отходы с пилорамы.
По данным телеграм-канала Ural Mash, с этим люди живут уже второй год. С их слов, по вечерам у них сильно пахнет гарью, из-за чего приходится ходить в масках, а также в сторону их домов летят искры. Поэтому вечерами им приходится караулить дворы, чтобы не допустить пожаров.
Рядом с их селом находятся несколько лесопилен. Добиться штрафа в отношении директора одной из них сельчанам однажды удалось, но ситуацию это не изменило.
В администрации, как заявляется, говорят, что деревянных отходов нет. Однако жители села утверждают, что на территорию завода постоянно заводят горы мусора. Люди чувствуют несправедливость, так как их наказывают за костры, а тех, сжигает мусор каждый день, – нет, уверены они.
По данным телеграм-канала Ural Mash, с этим люди живут уже второй год. С их слов, по вечерам у них сильно пахнет гарью, из-за чего приходится ходить в масках, а также в сторону их домов летят искры. Поэтому вечерами им приходится караулить дворы, чтобы не допустить пожаров.
Рядом с их селом находятся несколько лесопилен. Добиться штрафа в отношении директора одной из них сельчанам однажды удалось, но ситуацию это не изменило.
В администрации, как заявляется, говорят, что деревянных отходов нет. Однако жители села утверждают, что на территорию завода постоянно заводят горы мусора. Люди чувствуют несправедливость, так как их наказывают за костры, а тех, сжигает мусор каждый день, – нет, уверены они.
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