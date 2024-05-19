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Транспортная прокуратура начала проверку после травмирования техника в «Кольцово»

16.00 Воскресенье, 19 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с травмированием выпускающего техника в «Кольцово». Самолёт «Уральских авиалиний» наехал ему на ногу передней стойкой шасси, когда поворачивал.

«По предварительной информации, в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности. Работник аэропорта госпитализирован»,

– говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.


Там также уточнили, что самолёт в итоге вылетел в 09.39, а не в 08.00, как сообщалось ранее. Время задержки составило 03 часа 24 минуты.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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11:58 В деле о гибели шестилетнего Далера появился ещё один фигурант
10:58 Глава СК поручил доложить ему об убийстве девушки на Уралмаше
19:42 Убитую на Уралмаше сотрудницу «Сбербанка» зарезал бывший муж
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13:48 На Уралмаше убили девушку
13:26 В Нижнем Тагиле ищут родственников пожилого мужчины
12:00 В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной дважды сбили собаку
11:26 Двух человек спасли пожарные из горящей трёхэтажки в Екатеринбурге
21:00 Несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП в Каменске-Уральском
20:27 Раритетную книгу будут продавать в Екатеринбурге в выходные
19:50 «Пятящийся» грузовик отправил пожилую екатеринбурженку в больницу
19:21 Петицию за отставку мэра Екатеринбурга Орлова запустила его однофамилица
18:42 Детскую гимназию на Уралмаше «заминировали»
17:52 Синоптики предупреждают о заморозках в выходные в Свердловской области
17:16 Белоярская АЭС планирует строительство пятого энергоблока
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