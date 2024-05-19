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Транспортная прокуратура начала проверку после травмирования техника в «Кольцово»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с травмированием выпускающего техника в «Кольцово». Самолёт «Уральских авиалиний» наехал ему на ногу передней стойкой шасси, когда поворачивал.
Там также уточнили, что самолёт в итоге вылетел в 09.39, а не в 08.00, как сообщалось ранее. Время задержки составило 03 часа 24 минуты.
«По предварительной информации, в результате наезда работником аэропорта получена травма нижней правой конечности. Работник аэропорта госпитализирован»,
– говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.
Там также уточнили, что самолёт в итоге вылетел в 09.39, а не в 08.00, как сообщалось ранее. Время задержки составило 03 часа 24 минуты.
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