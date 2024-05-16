Школьники из Среднеуральска в Ночь музеев посетили музей «ХХ век АВТО»

Фото предоставлено Алексеем Сваловым



Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Для учеников среднеуральской школы №5 в рамках «Ночи музеев» провели экскурсию в Музей автомобильной техники Верхней Пышмы, собрание ретро автомобилей, мотоциклов и велосипедов в котором считается крупнейшим в России.Вместе с детьми были депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов и глава Среднеуральска Алексей Стасенок, организовавшие для ребят экскурсию. Такие встречи у местных властей стали уже традиционными. Так, накануне празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне вместе со Сваловым они посещали Музей военной техники и музей авиации «Крылья Победы».Во время экскурсии депутат регионального заксобрания лично рассказывал ребятам об истории развития отечественного и мирового автопрома. Школьники получили возможность осмотреть более 500 советских и зарубежных ретроавтомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.На первом этаже их встретили настоящие шедевры мирового автомобилестроения, начиная с самых первых машин, выпущенных в конце XIX – начале XX века. Среди них Rolls-Royce 40/50 HP «Silver Ghost» – модель, создавшая репутацию и заложившая традиции легендарного английского бренда, Delaunay-Belleville – автомобили этой марки занимали главное место в гараже императора Николая II.Следующие два этажа музея посвящены истории отечественного автомобилестроения. Там центральное место отведено автомобилям высшего класса, предназначенных для обслуживания руководства СССР, с 1930-х до начала 1990-х годов, включая бронированные автомобили первых лиц государства, а также машины сопровождения самых различных модификаций и мотоциклы правительственного эскорта.На четвёртом этаже юные гости музея оценили коллекцию мотоциклов начала XX века, среди которых легендарные Harley-Davidson и Indian, первый серийный мотоцикл с 4-цилиндровым двигателем FN Four, большая коллекция советских мотоциклов, в том числе для спортивных состязаний, а также советские гоночные болиды «Эстония» и другая техника.