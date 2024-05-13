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В Екатеринбурге водитель скорой уснул за рулём и протаранил фуру
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром на улице Завокзальная в Екатеринбурге машина скорой протаранила фуру, которая стояла у «Ленты». Как оказалось, водитель неотложки от усталости уснул за рулём.
Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах. По его данным, в результате аварии травмы получили три сотрудника скорой: у водителя перелом бедренной кости (его увезли в 24-ю больницу), у двоих медработников черепно-мозговая травма и травма коленного сустава (они в 23-й больнице).
В городской ГИБДД сообщили, что проверка уже идёт и призвали к внимательности на дорогах. В свердловском Минздраве комментариев по этому поводу ещё не давали.
Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах. По его данным, в результате аварии травмы получили три сотрудника скорой: у водителя перелом бедренной кости (его увезли в 24-ю больницу), у двоих медработников черепно-мозговая травма и травма коленного сустава (они в 23-й больнице).
В городской ГИБДД сообщили, что проверка уже идёт и призвали к внимательности на дорогах. В свердловском Минздраве комментариев по этому поводу ещё не давали.
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