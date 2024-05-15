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В Свердловской области задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области задержали двух человек по подозрению в телефонном мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале.
Она объяснила, что через эти аккаунты неустановленные лица, предположительно, из соседней недружественной страны звонили россиянам, представлялись работниками кредитно-финансовых организаций или правоохранительных органов и убеждали брать кредиты и переводить деньги якобы на «безопасные счета». В результате доверчивые граждане теряли личные сбережения и влезли и в кредиты.
По её словам, в ходе обысков у задержанных нашли более двух тысяч сим-карт различных операторов сотовой связи, 43 модема, банковские карты, сотовые телефоны и другие предметы, которые, как утверждается, доказывают их вину.
Сообщается, что задержанные уже сознались и раскаялись в содеянном. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).
«По имеющимся данным, злоумышленники использовали специализированные устройства – сим-боксы – для активации учётных записей в различных мессенджерах. Вознаграждение они получали в криптовалюте»,
– пишет Ирина Волк.
Она объяснила, что через эти аккаунты неустановленные лица, предположительно, из соседней недружественной страны звонили россиянам, представлялись работниками кредитно-финансовых организаций или правоохранительных органов и убеждали брать кредиты и переводить деньги якобы на «безопасные счета». В результате доверчивые граждане теряли личные сбережения и влезли и в кредиты.
По её словам, в ходе обысков у задержанных нашли более двух тысяч сим-карт различных операторов сотовой связи, 43 модема, банковские карты, сотовые телефоны и другие предметы, которые, как утверждается, доказывают их вину.
Сообщается, что задержанные уже сознались и раскаялись в содеянном. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).
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