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В Екатеринбурге вновь осквернили памятник «дятловца» Золотарёва
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Неизвестные вновь осквернили могилу «дятловца» Золотарёва на Ивановском кладбище Екатеринбурга. Вандал с одной стороны изрисовал его свастикой и изображением половых органов, с другой – закрасил маркером лицо на портрете.
Появившиеся на могиле Золотарёва символы похожи на те, что появились в конце апреля на мемориале на Михайловском кладбище в апреле, а также на множестве других объектов в Екатеринбурге. Исследователь городского стрит-арта Алексей Шахов в 2022 году выпускал расследование, в котором приходит к выводу, что надписи наносит женщина. Однажды она попала на видео во время нанесения вандальных надписей в переходе на Плотинке, кроме того, была обнаружена, предположительно, её квартира на улице Посадской, исписанная характерными символами.
Причастна ли женщина к новой вандальной выходке, неизвестно – по словам замруководителя фонда памяти группы Дятлова Алексея Королёва, ещё несколько дней назад с могилой Золотарёва было всё в порядке, надписи заметили вчера. После акта вандализма на Михайловском кладбище полиция изъяла портрет Золотарёва и заявила о проведении проверки, было ли возбуждено уголовное дело и определены ли в нём подозреваемые – неизвестно.
Вероятно, найти вандала не удаётся из-за серьёзного дефицита кадров в екатеринбургской полиции – в регионе он составляет в уголовном розыске целых 62%.
Семён Золотарёв – самый загадочный участник того трагического погода в горы Северного Урала в 1959 году, его официальная биография изобилует многочисленными несостыковками. Согласно одной из конспирологических версий, Золотарёв был немецким шпионом. Главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников в своём телеграм-канале публиковал большой пост о личности Золотарёва.
Появившиеся на могиле Золотарёва символы похожи на те, что появились в конце апреля на мемориале на Михайловском кладбище в апреле, а также на множестве других объектов в Екатеринбурге. Исследователь городского стрит-арта Алексей Шахов в 2022 году выпускал расследование, в котором приходит к выводу, что надписи наносит женщина. Однажды она попала на видео во время нанесения вандальных надписей в переходе на Плотинке, кроме того, была обнаружена, предположительно, её квартира на улице Посадской, исписанная характерными символами.
Причастна ли женщина к новой вандальной выходке, неизвестно – по словам замруководителя фонда памяти группы Дятлова Алексея Королёва, ещё несколько дней назад с могилой Золотарёва было всё в порядке, надписи заметили вчера. После акта вандализма на Михайловском кладбище полиция изъяла портрет Золотарёва и заявила о проведении проверки, было ли возбуждено уголовное дело и определены ли в нём подозреваемые – неизвестно.
Вероятно, найти вандала не удаётся из-за серьёзного дефицита кадров в екатеринбургской полиции – в регионе он составляет в уголовном розыске целых 62%.
Семён Золотарёв – самый загадочный участник того трагического погода в горы Северного Урала в 1959 году, его официальная биография изобилует многочисленными несостыковками. Согласно одной из конспирологических версий, Золотарёв был немецким шпионом. Главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников в своём телеграм-канале публиковал большой пост о личности Золотарёва.
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