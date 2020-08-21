Башкирский шихан Куштау получит статус особо охраняемой территории

17:39 | 21.08.2020

Фото: Depositphotos / Eugene_R.

Горе Куштау в Башкирии присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые. Об этом заявил Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы.



Ранее Хабиров заявлял, что гору не будут разрабатывать, пока стороны конфликта не найдут компромисс. Также он говорил о том, что ситуация с Куштау и Башкирской содовой компанией «дестабилизирует» обстановку в республике.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»