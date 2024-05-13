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В России в телефонные звонки активно внедряют искусственный интеллект и умных помощников

15.14 Четверг, 16 мая 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В России начали активно внедрять технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных в привычных голосовых услугах во время телефонных звонков.

В числе компаний, внедряющих цифровых помощников, МТС. Абонентам компании предлагают пользоваться умным голосовым ассистентом, который способен ответить практически на любой вопрос прямо во время телефонного разговора, а также озвучить набранный пользователем текст и предупредить о возможном мошенничестве, с которым сталкиваются россияне уже не первый год. Функции голосового помощника обещают сделать доступными для всех абонентов вне зависимости от модели телефона.

Цифровой «всезнайка» не только сможет озвучить прогноз погоды или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать расшифровку разговора, отправив его потом текстом в SMS или сообщением в мессенджере. Кроме этого, цифровой ассистент может озвучить написанный абонентом текст. Для этого необходимо написать сообщение в момент входящего вызова, и ассистент продиктует его звонящему. Эта функция может быть полезна в тех случаях, когда нет возможности ответить на звонок голосом или абонента по каким-либо причинам плохо слышно. Также, что ещё более важно, это поможет принимать звонки людям с нарушением слуха или речи.

Для работы помощника не нужно подключение к интернету. Он помогает решать вопросы в режиме реального времени.

В будущем в компании также планируют добавить функцию перевода разговора на разные языки в режиме реального времени. Это должно позволить легко общаться с иностранцами без знания языков собеседников.

Особое внимание уделяется защите своих клиентов от мошенничества, предлагая давно действующее решение по блокировке сомнительных и спам-звонков «МТС Защитник». Как рассказали «Вечерним ведомостям» в копании, только в прошлом году сервис заблокировал более двух миллиардов нежелательных звонков. Также в ближайшее время у «Защитника» появится новая функция – предупреждение о возможном мошенничестве прямо во время беседы с самоназванным «сотрудником службы безопасности».

«Телефон – основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. "МТС Защитник" проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведёт анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев»,

– пояснили представители федерального оператора.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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