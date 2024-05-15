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За неделю в Свердловской области зафиксировано почти 10 тысяч нарушений ПДД
Фото: Вечерние Ведомости
Свердловчане продолжают массово пренебрегать правилами дорожного движения. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за прошлую неделю было зафиксировано почти 10 тысяч нарушений ПДД.
В сводке, которую обнародовала областная Госавтоинспекция, представлены данные за неделю, ограниченную временными рамками с 13 по 19 мая. За эти дни госавтоинспекторы пресекли в общей сложности 9911 нарушений ПДД РФ. Подавляющее число нарушителей — водители автотранспорта — в 8902 случаях вина была за ними. Пешеходы нарушали ПДД в 1009 случаях. Интересно, что в общую «копилку» нарушений свою долю внесли только 100 велосипедистов и только 31 мотоциклист.
На дорогах области помимо живых, двуногих автоинспекторов дежурят ещё и автоматические — комплексы фиксации нарушений ПДД. Данные с них ещё больше печалят: они зафиксировали 125 937 случай нарушений.
В сводке, которую обнародовала областная Госавтоинспекция, представлены данные за неделю, ограниченную временными рамками с 13 по 19 мая. За эти дни госавтоинспекторы пресекли в общей сложности 9911 нарушений ПДД РФ. Подавляющее число нарушителей — водители автотранспорта — в 8902 случаях вина была за ними. Пешеходы нарушали ПДД в 1009 случаях. Интересно, что в общую «копилку» нарушений свою долю внесли только 100 велосипедистов и только 31 мотоциклист.
Если рассматривать эту статистику в деталях, то получается следующая картина:
за управление без прав отстранены 281 водителей, из них 62 раннее были лишены такого права;
за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД — 217;
за непредоставление преимущества пешеходам — 260;
за тонировку — 1400;
за езду без ремней безопасности — 2801;
за перевозку детей без детских автокресел – 212;
с признаками опьянения исключён из процесса движения 231 водитель. Ещё 46 отказались от медицинского освидетельствования.
за управление без прав отстранены 281 водителей, из них 62 раннее были лишены такого права;
за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД — 217;
за непредоставление преимущества пешеходам — 260;
за тонировку — 1400;
за езду без ремней безопасности — 2801;
за перевозку детей без детских автокресел – 212;
с признаками опьянения исключён из процесса движения 231 водитель. Ещё 46 отказались от медицинского освидетельствования.
На дорогах области помимо живых, двуногих автоинспекторов дежурят ещё и автоматические — комплексы фиксации нарушений ПДД. Данные с них ещё больше печалят: они зафиксировали 125 937 случай нарушений.
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