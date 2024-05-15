За неделю в Свердловской области зафиксировано почти 10 тысяч нарушений ПДД

Если рассматривать эту статистику в деталях, то получается следующая картина:

за управление без прав отстранены 281 водителей, из них 62 раннее были лишены такого права;

за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД — 217;

за непредоставление преимущества пешеходам — 260;

за тонировку — 1400;

за езду без ремней безопасности — 2801;

за перевозку детей без детских автокресел – 212;

с признаками опьянения исключён из процесса движения 231 водитель. Ещё 46 отказались от медицинского освидетельствования.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловчане продолжают массово пренебрегать правилами дорожного движения. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за прошлую неделю было зафиксировано почти 10 тысяч нарушений ПДД.В сводке, которую обнародовала областная Госавтоинспекция, представлены данные за неделю, ограниченную временными рамками с 13 по 19 мая. За эти дни госавтоинспекторы пресекли в общей сложности 9911 нарушений ПДД РФ. Подавляющее число нарушителей — водители автотранспорта — в 8902 случаях вина была за ними. Пешеходы нарушали ПДД в 1009 случаях. Интересно, что в общую «копилку» нарушений свою долю внесли только 100 велосипедистов и только 31 мотоциклист.На дорогах области помимо живых, двуногих автоинспекторов дежурят ещё и автоматические — комплексы фиксации нарушений ПДД. Данные с них ещё больше печалят: они зафиксировали 125 937 случай нарушений.