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СМИ сообщают о смерти спортсмена во время забега в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В минувшие воскресенье, 19 мая, в Екатеринбурге проходил всероссийский полумарафон «Забег», во время которого умер 35-летний спортсмен из ЯНАО.
Об этом со ссылкой на свой источник сообщает информационное агентство Ura.ru. По данным издания, спортсмен бежал 21-километровую дистанцию. Плохо ему стало за 1,5 километра до финиша, где он потерял сознание. Сообщается, что помощь подоспела через полторы минуты, спустя семь – прибыла реанимационная бригада. Однако спасти мужчину не удалось.
Организаторы забега ситуацию ещё не комментировали.
Об этом со ссылкой на свой источник сообщает информационное агентство Ura.ru. По данным издания, спортсмен бежал 21-километровую дистанцию. Плохо ему стало за 1,5 километра до финиша, где он потерял сознание. Сообщается, что помощь подоспела через полторы минуты, спустя семь – прибыла реанимационная бригада. Однако спасти мужчину не удалось.
«Параллельно линейная скорая вызвала дополнительную реанимационную бригаду, но к её приезду он уже скончался. Спасти его пытались 40 минут»,
– рассказал источник.
Организаторы забега ситуацию ещё не комментировали.
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