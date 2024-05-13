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Самолёт «Уральских авиалиний» сбил техника в аэропорту «Кольцово»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Несчастный случай произошёл в аэропорту «Кольцово» сегодня утром, из-за которого, запланированный вылет по рейсу «Екатеринбург – Бишкек (Кыргызстан)» перенесли с 06.15 на 08.00.
Об этом очевидцы рассказали информационному агентству Ura.ru. По их словам, объявляя о задержке вылета, им сообщили, что во время руления произошла «неприятность». После этого самолёт «Уральских авиалиний» оказался окружён машинами скорой помощи.
Позже в пресс-службе авиакомпании рассказали, что пострадал выпускающий техник – он получил травму ноги во время выруливания со стоянки воздушного судна. Обстоятельства выясняются.
Об этом очевидцы рассказали информационному агентству Ura.ru. По их словам, объявляя о задержке вылета, им сообщили, что во время руления произошла «неприятность». После этого самолёт «Уральских авиалиний» оказался окружён машинами скорой помощи.
Позже в пресс-службе авиакомпании рассказали, что пострадал выпускающий техник – он получил травму ноги во время выруливания со стоянки воздушного судна. Обстоятельства выясняются.
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