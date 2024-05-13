Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Прикамье достаточно много земельных участков, которые находятся вблизи лесного фонда либо затрагивают лесную местность. В связи с этим ранее возникали многочисленные споры о порядке пользования такими участками. Если границы участка где-то пересекались с лесом, собственники испытывали трудности с оформлением прав на землю. Объявленная в 2017 году «лесная амнистия» позволила зарегистрировать землю, которая оказалась включена в состав лесного фонда. С начала действия «лесной амнистии» в Прикамье оформлено более 1000 земельных участков, граничащих с лесом.Управление Росреестра по Пермскому краю информирует владельцев земельных участков о том, что при межевании, то есть уточнении границ участка, приоритет отдается участку, который не является лесным, при условии, что уточняются границы у земельного участка, права на который возникли до 01.01.2016 и до даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ лесного участка.При этом границы лесного участка будут изменены органом регистрации прав самостоятельно с учетом границ уточняемого земельного участка иной категории, в соответствии с представленным межевым планом.До 1 января 2026 года при межевании (уточнении границ) земельного участка, предоставленного для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, не требуется проведение процедуры согласования части границы гражданина и лесного участка при одновременном соблюдения следующих условий:1) земельный участок был предоставлен гражданину для указанных целей до 8 августа 2008 года или образован из земельного участка, предоставленного до 8 августа 2008 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан либо иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение. Данное условие также считается соблюденным в случае перехода прав на такой земельный участок после 8 августа 2008 года;2) смежным земельным участком является лесной участок.При образовании нового земельного участка для применения положений «лесной амнистии» необходимо соблюдение следующих условий:- на образуемом земельном участке должен быть расположен объект;- права на данный объект должны возникнуть до 01.01.2016;- права на объект должны быть зарегистрированы в ЕГРН.В данном случае границы лесного участка будут изменены с учетом границ вновь образованного участка.