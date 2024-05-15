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В деле о гибели шестилетнего Далера появился ещё один фигурант
Фото: Вечерние ведомости
В деле о гибели шестилетнего Далера Бобиева появился ещё один фигурант. Екатеринбургская «Комсомольская правда», со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что это 21-летний племянник опекунши Вероники Наумовой.
По данным издания, молодому человеку предъявлено обвинение в истязаниях заведомо несовершеннолетнего (пункт «г» статьи 117 УК РФ). Заявляется, что он также давал показания против мужа опекунши и что его должны вызывать в военные суд в качестве свидетеля.
Напомним, что изначально обвинение было предъявлено только Веронике Наумовой. Ей вменяли истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью, а также мошенничество при получении выплат за уже погибшего ребенка – она как опекун получала их в течение полугода, не сообщая в органы опеки о смерти мальчика. Позже в истязании несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (пункты «г» и «д» части 2 статьи 117 УК РФ) обвинили опекуна Александра Наумова, мужа Вероники. Причём его дело поступило в суд раньше, чем дело супруги. Заседание проходит закрытым.
По данным издания, молодому человеку предъявлено обвинение в истязаниях заведомо несовершеннолетнего (пункт «г» статьи 117 УК РФ). Заявляется, что он также давал показания против мужа опекунши и что его должны вызывать в военные суд в качестве свидетеля.
Напомним, что изначально обвинение было предъявлено только Веронике Наумовой. Ей вменяли истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью, а также мошенничество при получении выплат за уже погибшего ребенка – она как опекун получала их в течение полугода, не сообщая в органы опеки о смерти мальчика. Позже в истязании несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (пункты «г» и «д» части 2 статьи 117 УК РФ) обвинили опекуна Александра Наумова, мужа Вероники. Причём его дело поступило в суд раньше, чем дело супруги. Заседание проходит закрытым.
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