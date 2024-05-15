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В Екатеринбурге неделю ищут 12-летнюю девочку
Фото предоставлено полицией
В Екатеринбурге уже неделю ищут 12-летнюю Ксению Авдееву. Ещё в прошлый понедельник, 13 мая, она ушла из дома и не вернулась, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе городской полиции.
Девочка ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения, с серо-зелёными глазами и русыми волосами. В день пропажи была одета в чёрную худи, синие джинсы и розовые кроссовки.
Розыском ребёнка занимается отдел полиции №3. Всех, кто может что-либо знать о место нахождении девочки, просят звонить по телефонам: +7 343 356-42-03 или 102 (02).
Девочка ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения, с серо-зелёными глазами и русыми волосами. В день пропажи была одета в чёрную худи, синие джинсы и розовые кроссовки.
Розыском ребёнка занимается отдел полиции №3. Всех, кто может что-либо знать о место нахождении девочки, просят звонить по телефонам: +7 343 356-42-03 или 102 (02).
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