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Пострадавшие в аварии с детским автобусом в Невьянском районе не согласны со смягчением меры пресечения перевозчику

09.00 Понедельник, 20 мая 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Семьи погибших и пострадавших в страшной аварии в Невьянском районе, где автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, столкнулся со встречным автомобилем, не согласны со смягчением меры пресечения владельцу транспортной компании Евгению Лобову, которого из СИЗО отпустили под домашний арест. О позиции потерпевших «Вечерним ведомостям» сообщила их адвокат Анна Шилова.

Напомним, что перевозчику вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В деле также есть второй обвиняемый – водитель автобуса Игорь Миненко. Его будут судить за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5. Ст. 264 УК РФ). В феврале Свердловский областной суд решил оставить их под стражей, но уже в апреле их отпустили под домашний арест.

Родные погибших и пострадавших опасаются, что, находясь под домашним арестом, Евгений Лобов может повлиять на ход следствия, если он уже не сделал это. Ещё одной причиной несогласия является факт того, что ещё не был установлен весь круг потерпевших и обвиняемых по делу, не сформулировано окончательное обвинение, а также не было завершено проведение экспертиз, в том числе и автотехнической, говорит защитник.

«Показания обвиняемых противоречат друг другу и по содержанию лживы. Эти показания необходимо проверять, а противоречия – устранять. Большинство очевидцев по делу – несовершеннолетние дети, которые нуждаются в особой защите от возможного влияния. Потерпевшие обращали внимание суда на эти обстоятельства, но – безуспешно»,

– подчеркивает адвокат.


Защитник также обращает внимание на то, что Евгений Лобов сообщил суду о готовности добровольно возместить вред пострадавшим и родным погибших. При этом, как утверждают родственники, спустя три месяца после аварии, он не принял никаких мер к заглаживанию вины. Они полагают, что утверждения перевозчика о содействии следствию по предоставлению документов могут быть ложью, поскольку некоторые документы по его деятельности были сокрыты в день происшествия. Об этом также свидетельствуют показания свидетеля, работающего в организации, предоставлявшей перевозчику медицинские услуги по проведению предрейсового, межрейсового и послерейсового осмотра водителей (есть в распоряжении редакции). Согласно словам свидетеля, от одной из медсестёр ему стало известно, что она вырвала из журнала проведения инструктажей страницу с прохождением медицинских осмотров за 28-29 января. На вопрос, зачем она это сделала, медсестра ответила, что испугалась так как ныне обвиняемый водитель автобуса фактически не проходил медосмотр, но отметка об осмотре в путевом листе у него была. В показаниях другого свидетеля также говорится, что работники Евгения Лобова иногда не приходят на прохождение медосмотра. Заставить его проходить сотрудники медицинской организации не могут, поэтому в таких ситуациях они оставляют листы журнала пустыми.

Кроме этого, адвокат потерпевших отмечает нарушения, которые были выявлены прокуратурой во время проверки – они указаны в решении Арбитражного суда Свердловской области (есть в распоряжении редакции). Среди нарушений отсутствие предрейсового контроля технического состояния автобуса: «журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств отсутствует». Журнала учёта инструктажей водителей у перевозчика тоже нет. Журнал предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей у всё же нашёлся, однако записи о прохождении медосмотра водителем Игорем Миненко перед рейсом 28 января из Новоуральска в Челябинск там не нашли. Всё это считается грубыми нарушениями.

«Двое детей тяжело травмированы, у других – менее тяжкие физические травмы. Причинены психологические травмы пережившим это происшествие. Четверо взрослых людей погибли просто так. Потому что Евгению Лобову не удобно и не важно соблюдать закон ради безопасности своей деятельности. У погибших остались семьи, дети. А суд принимает решение, чтобы виновному в этом предпринимателю было удобно и комфортно находится в изоляции. Формальной и легко преодолимой изоляции»,

– возмущены родные погибших и пострадавших в аварии.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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09:53 Синоптики обещают потепление в Свердловской области
09:00 Пострадавшие в аварии с детским автобусом в Невьянском районе не согласны со смягчением меры пресечения перевозчику
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15:03 В СК и полиции опровергли смерть подозреваемого в убийстве девушки на Уралмаше
14:09 Самолёт «Уральских авиалиний» сбил техника в аэропорту «Кольцово»
13:32 В Екатеринбурге в 77-м автобусе у пассажира случился приступ эпилепсии
12:48 В Екатеринбурге вновь осквернили памятник «дятловца» Золотарёва
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10:58 Глава СК поручил доложить ему об убийстве девушки на Уралмаше
19:42 Убитую на Уралмаше сотрудницу «Сбербанка» зарезал бывший муж
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