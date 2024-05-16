Пострадавшие в аварии с детским автобусом в Невьянском районе не согласны со смягчением меры пресечения перевозчику

«Показания обвиняемых противоречат друг другу и по содержанию лживы. Эти показания необходимо проверять, а противоречия – устранять. Большинство очевидцев по делу – несовершеннолетние дети, которые нуждаются в особой защите от возможного влияния. Потерпевшие обращали внимание суда на эти обстоятельства, но – безуспешно»,

– возмущены родные погибших и пострадавших в аварии.

«Двое детей тяжело травмированы, у других – менее тяжкие физические травмы. Причинены психологические травмы пережившим это происшествие. Четверо взрослых людей погибли просто так. Потому что Евгению Лобову не удобно и не важно соблюдать закон ради безопасности своей деятельности. У погибших остались семьи, дети. А суд принимает решение, чтобы виновному в этом предпринимателю было удобно и комфортно находится в изоляции. Формальной и легко преодолимой изоляции»,