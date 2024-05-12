Уральское дерби двух борющихся за выживание в РПЛ команд завершилось результативной ничьей

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В матче 29-го тура МИР РПЛ в Екатеринбурге встречались две уральские команды – ФК «Урал» принимал «Оренбург» из одноимённого города.Матч, как и предыдущая домашняя встреча с «Балтикой», начался для «Урала» неудачно – с пропущенного мяча в самом начале. Илью Помазуна, а вместе с ним и всех екатеринбургских болельщиков огорчил после передачи костариканского нападающего Джимми Марина Денис Воробьёв. В концовке первого тайма хорватский защитник екатеринбуржцев Сильвие Бегич счёт сравнял – на перерыв команды в итоге ушли по счёте 1-1.Во втором тайме «Оренбург» вновь забил быстрый мяч – спустя четыре минуты после стартового свистка вновь после передачи Марина отличился молодой иранский защитник южноуральцев Мохаммед Горбани. А ещё через 8 минут аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес увеличил преимущество гостей до двух мячей – 1-3.«Урал» смог выровнять игру и сравнять счёт – уже через две минуты после гола Переса с подачи Ильи Ишкова сократил разницу в счёте Сильвие Бегич, оформив таким образом дубль. 2-3. А на 78-й минуте вышедший на замену бразильский нападающий «Урала» Гильерме Шеттине счёт мощным ударом с лёту под перекладину счёт сравнял – 3-3.В компенсированное ко второму тайму время Шеттине ещё раз поразил ворота Николая Сысуева, и на табло даже загорелся на короткое время счёт 4-3, однако этот гол был отменён – в игровом эпизоде, когда мяч доставлялся в штрафную под удар Шеттине, он прокатился по его руке.Итог встречи – 3-3. Обе команды набрали по 30 очков и продолжают перед последним туром борьбу за выживание в РПЛ. Сейчас и «Урал», и «Оренбург» занимают места вне зоны стыковых матчей (11-е и 12-е соответственно), однако теоретически ещё могут вылететь напрямую – поскольку конкуренты «Балтика» и «Нижний Новгород» свои матчи 29-го тура ещё не сыграли. В 30-м туре «Урал» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Оренбург» примет дома «Спартак». Встречи 30-го тура пройдут в одно время и начнутся в 18-30 по уральскому времени (16-30 по Москве).