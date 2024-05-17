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Жители Екатеринбурга требуют от областных властей принять закон о защите зелёных насаждений
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Петицию о необходимости принятия соответствующего областного закона разместили на сайте «Российская общественная инициатива» защитники парка 50-летия ВЛКСМ.
Инициаторы петиции указывают на наличие законов, защищающих зелёные насаждения, в других субъектах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Калининградской и Ульяновской областях — и отсутствие аналогичного закона в Свердловской области.
В последнее время участившиеся случаи вырубки деревьев в черте Екатеринбурга вызывают недовольство горожан — так, на прошлой неделе жителей Уралмаша возмутила ночная вырубка сосново-берёзовой рощи на улице Машиностроителей, в Академическом районе Екатеринбурга люди протестуют против возобновившихся планов по застройке Берёзовой рощи, с прошлого года на Широкой речке рубят сосновый бор, называемый местными жителями «Круглый лес» или «Красная горка». Кроме того, в городе часто внезапно вырубают деревья вдоль улиц, не предъявляя общественности основания для их сноса.
Отметим, что, в отличии от петиций на популярном сайте Change.org, инициативы на сайте Roi.ru в случае достижения определённого числа голосов являются обязательными для рассмотрения органами власти. Правда, и система авторизации на них более сложная — через Госуслуги. Для рассмотрения заявленной петиции о принятии закона о защите зелёных насаждений на областном уровне необходимо 100 тысяч голосов. На момент публикации новости под петицией, размещённой накануне, уже подписалось 166 человек.
Инициаторы петиции указывают на наличие законов, защищающих зелёные насаждения, в других субъектах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Калининградской и Ульяновской областях — и отсутствие аналогичного закона в Свердловской области.
В последнее время участившиеся случаи вырубки деревьев в черте Екатеринбурга вызывают недовольство горожан — так, на прошлой неделе жителей Уралмаша возмутила ночная вырубка сосново-берёзовой рощи на улице Машиностроителей, в Академическом районе Екатеринбурга люди протестуют против возобновившихся планов по застройке Берёзовой рощи, с прошлого года на Широкой речке рубят сосновый бор, называемый местными жителями «Круглый лес» или «Красная горка». Кроме того, в городе часто внезапно вырубают деревья вдоль улиц, не предъявляя общественности основания для их сноса.
Отметим, что, в отличии от петиций на популярном сайте Change.org, инициативы на сайте Roi.ru в случае достижения определённого числа голосов являются обязательными для рассмотрения органами власти. Правда, и система авторизации на них более сложная — через Госуслуги. Для рассмотрения заявленной петиции о принятии закона о защите зелёных насаждений на областном уровне необходимо 100 тысяч голосов. На момент публикации новости под петицией, размещённой накануне, уже подписалось 166 человек.
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