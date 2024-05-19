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Бывшего мужа убитой на Уралмаше девушки отправили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге бывшего мужа зарезанной на Уралмаше девушки, которого обвиняют в её убийстве, отправили в СИЗО. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что убийство произошло 18 мая днём напротив отделения «Сбербанка», где работала погибшая. Прямо на глазах прохожих мужчина несколько раз ударил ножом свою бывшую супругу и сбежал. Девушка скончалась на месте до приезда скорой.
«Сегодня по ходатайству следователя СКР судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, 1985 года рождения обвиняемого в убийстве своей бывшей сожительницы. Расследование уголовного дела следствием СКР продолжается»,
– говорится в сообщении СК.
Напомним, что убийство произошло 18 мая днём напротив отделения «Сбербанка», где работала погибшая. Прямо на глазах прохожих мужчина несколько раз ударил ножом свою бывшую супругу и сбежал. Девушка скончалась на месте до приезда скорой.
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