Бывшего мужа убитой на Уралмаше девушки отправили в СИЗО

– говорится в сообщении СК.

«Сегодня по ходатайству следователя СКР судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, 1985 года рождения обвиняемого в убийстве своей бывшей сожительницы. Расследование уголовного дела следствием СКР продолжается»,