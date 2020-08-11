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11:26 | 12.08.2020

Фото: Яндекс.Карты

На два месяца перекроют улицу Авиационная в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 21 августа закроют транспортное движение по улице Авиационная. Речь идет об участке от Айвазовского до Московской.

Перекрытие связано с проведением работ по строительству временного участка тепловой сети. Подрядчиком выступает ООО «Юг-Центр». Ограничения продлятся до 21 октября.

Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки, а также заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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