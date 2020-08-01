Ещё 82 свердловчанина вылечились от коронавируса

12:41 | 11.08.2020

Фото: mos.ru

За последние сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 82 человека с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 18642 пациента.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 168 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 22614 человек. Зафиксировано ещё пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 342.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»