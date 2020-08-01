В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 93 человека

12:56 | 6.08.2020

Фото: plusworld.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 93 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 183 случая заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 95 человек, скончались семь человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 21 725 человек. По выздоровлению выписаны 18 224 человека, 307 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»