Путин упразднил несколько районных судов Свердловской области

18:02 | 3.08.2020

Фото: don24.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении районных судов в Заречном, Байкаловском, Тугулыме, Новой Ляле и Слободо-Туринском районе Свердловской области. Также упраздняется постоянное судебное присутствие Тавдинского райсуда в селе Таборы.



Как рассказали в свердловском облсуде, районные суды не ликвидируют. Кроме того, изменения не повлияют на доступ свердловчан к правосудию.



– Вопросы, отнесённые к ведению упраздняемых судов, будут одновременно переданы в юрисдикцию других районных судов области. Эта мера позволит равномерно распределить нагрузку на судей укрупнённых районных судов, что в конечном итоге приведет к сокращению сроков рассмотрения дел и повышению качества их рассмотрения, – пояснили в областном суде.



Так, уральцы смогут обратиться в суд с учётом места их проживания через постоянные судебные присутствия, которые будут созданы в составе Верхотурского, Ирбитского, Талицкого и Туринского райсудов. Туда же передадут штатную численность судей из упразднённых судов.



Вопросы Заречного райсуда будут переданы в юрисдикцию Белоярского районного суда, Байкаловского – в юрисдикцию Ирбитского районного суда, Тугулымского – в юрисдикцию Талицкого районного суда, Слободо-Туринского – в юрисдикцию Туринского районного суда, Новолялинского – в юрисдикцию Верхотурского районного суда.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»